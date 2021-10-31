الطقس: فرصة لسقوط أمطار متفرقة اليوم

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء، اليوم الأحد، خريفية معتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الاثنين، تكون الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق، وحارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر الأجواء المعتدلة في المناطق الجبلية، يوم الثلاثاء، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الأربعاء المقبل، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.