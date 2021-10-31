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أفضل مشروبات للتخلص من الإمساك

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:56

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الإمساك من المشاكل المزعجة التي تؤثر على أنشطتك اليومية وعلى صحتك بشكل عام، فقد يكون هناك عدة أسباب وراء الإصابة به أهمها مشاكل بالأمعاء الدقيقة مثل الأورام أو التهاب المستقيم، وأمراض الجهاز العصبى مثل الخرف أو أورام الدماغ.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع اكسبريس، يلعب النظام الغذائي دورا هاما في الوقاية من حالات الإمساك المزعجة، ولاسيما بعض المشروبات والعصائر الطبيعى التي تقوم بوظيفة الأدوية التي تحارب الإمساك، مثل:

1. عصير البرقوق
عصير البرقوق أبرز الخيارات التي تلجأ إليه إذا كنت تعانين من الإمساك، حيث يعتبر هو العصير الأساسي للتخفيف من الإمساك والحفاظ على حركات الأمعاء المنتظمة، وتعمل على تليين الأمعاء الدقيقة والقولون، لأنها تحتوى على ألياف وخواص طبيعية أخرى يمكن أن يكون لها نفس تأثيرات الملين.

2.عصير التفاح
يعد علاج فعال للإمساك، لأنه يحتوى على مستويات عالية من السوربيتول الطبيعي، والذي يعد مكافحًا رئيسيًا للإمساك المزمن.

3.عصير الكمثرى
لأنه يحتوي على مستويات عالية من السوربيتول بشكل طبيعي، أكثر بأربعة أضعاف مما تجده في عصير التفاح، لذلك قد يكون هذا خيارًا أفضل للإمساك، حيث كشفت دراسة نشرت في المجلة الأسترالية للتغذية، أن عصير الكمثرى مفيد في تنظيم وظيفة الأمعاء إذا قررت تناوله لمدة أسبوع .

4.عصير الصبار:
قد يكون الصبار كمكمل عشبي مفيدًا للإمساك، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي السائدة.

5.عصير التوت البري:
يلعب دورا في دعم صحة الأمعاء والميكروبيوم، لأنه غنى بالألياف التي تساعد على تحريك الأمعاء والحفاظ عليها.

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