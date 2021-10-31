جرافات الاحتلال تهدم منزلًا في اللد

الداخل المحتل - الرأي:

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، منزلاً في مدينة اللد بالداخل المحتل، بذريعة البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر محلية إن المنزل الذي هدمته جرافات الاحتلال يعود للمواطن إبراهيم الطوري في حي المحطة باللد.

وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال والقوات الخاصة اقتحمت المنطقة، ومنعت الأهالي من الاقتراب من منها لغاية تنفيذ أمر الهدم.

وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

واستمرت سلطات الاحتلال بهدم المنشآت والمنازل العربية في الداخل المحتل رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل أشهر، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها.