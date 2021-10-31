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الصحة: لقاح الإنفلونزا الموسمية لم يتوفر حتى اللحظة

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 09:41

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إن اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية لم يتوفر حتى اللحظة في مخازنها.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم الإعلان في حال توفر اللقاح خلال الأيام المقبلة.  

وكان نائب مدير عام الرعاية الأولية ومدير الطب الوقائي بالوزارة مجدي ضهير، قد قال إن وزارته تسعى لاستجلاب نحو 30 ألف جرعة لقاح مضادة للإنفلونزا الموسمية والمتوقع انتشارها مع حلول فصلي الخريف والشتاء من العام الحالي.

وأشار ضهير إلى أن هذه الإنفلونزا قد تسبب أضرارًا خطيرة على فئات معينة في المجتمع والذين دعاهم إلى المسارعة لتلقي اللقاح فور توافره.

وحثّ ضهير أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل وفئة كبار السن وضعيفي المناعة لتلقي لقاح الإنفلونزا، والذي يعطي نتائج جيدة في تحفيز الجهاز المناعي على مقاومة الفيروس، الذي قد يتمكن من تخطي جهاز المناعة عبر مجموعة متعددة من الفيروسات متعددة الأشكال، والتي تغير من شكلها وجيناتها كل عام.

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