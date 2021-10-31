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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 09:51

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً تلموديه في الباحات، وخاصة في المنطقة الشرقية منها.

وتمارس قوات الاحتلال إجراءات تعسفية بحق المقدسيين، تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

ويقتحم المستوطنون باحات الأٌقصى بشكل شبه يومي بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني على المسجد وتهويد المدينة المقدسة.

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