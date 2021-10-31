تقنية جديدة تستعمل كبديل عن لقاحات التطعيم ضد كوفيد-19

وكالات- الرأي

منذ بداية الجائحة تزداد مشاريع التطعيم ضدَّ كوفيد-19 بواسطة لصيقات، في تطوّر قد يحدث ثورة في طريقة إعطاء اللقاحات في المستقبل.

وقد تسمح هذه التقنية بتفادي أزمات البكاء عند حقن الأطفال، لكنها تتميَّز بمنافع أخرى، أبرزها فعالية معزّزة وانتشار أفضل.

وكشفت دراسة علمية أجرتها جامعة (كوينزلاند) في أستراليا على الفئران ونشرت نتائجها، أمس الجمعة، في مجلّة (ساينس أدفانسيز) عن نتائج واعدة.

وتمحورت على لُصيقة بلاستيكية مربّعة مساحتها سنتيمتر واحد طولا وعرضا وعلى سطحها أكثر من 5 آلاف رأس مدبّب “صغير للغاية بحيث لا يمكن رؤيته”، بحسب ما قال عالم الأوبئة ديفيد مولر الذي شارك في الدراسة.

وقد غطّيت هذه الرؤوس باللقاح الذي ينتقل إلى البشرة عند وضع اللصيقة.

واستعمل العلماء لقاحا لا يحتوي على الفيروس كاملا بل على أحد البروتينات الخاصة به المعروفة بالبروتينات الشوكية.

ولُقّحت فئران بواسطة اللصيقات التي وُضعت على جلدها لمدّة دقيقتين وأخرى بواسطة إبر.

وفي الحالة الأولى “تمّ الحصول على ردّ قويّ من الأجسام المضادة، بما في ذلك في منطقة الرئة، وهو أمر أساسي لمكافحة كوفيد-19” وفق ما كشف عنه ديفيد مولر الذي أكد أن “النتائج تخطّت بأشواط تلك المحقّقة بواسطة الحقن”.

وفي مرحلة ثانية، جرى تقييم مدى فعالية الجرعة الواحدة التي تعطى باللصيقة. ومع استخدام دواء معزّز للجهاز المناعي، لم تصب الفئران “بتاتا بالمرض”.

منافع متعددة

وتُعطى اللقاحات عادة بحقنها في العضلات، غير أن العضلات لا تختزن “كميّة كبيرة من الخلايا المناعية” لاستجابة فعّالة كما هو الحال مع الجلد، بحسب مولر، كما أن الرؤوس المدبَّبة تحدث إصابات طفيفة تنبّه الجسم إلى حدوث مشكلة وتحفّز من ثمّ الاستجابة المناعية.

وعلى صعيد العالم، هناك منافع هذه التقنية جليَّة، منها أن اللقاح يمكن أن يبقى مستقرّاً لمدّة شهر في حرارة معدُّلها 25 درجة مئوية ولمدّة أسبوع وسط حرارة تبلغ 40 درجة في مقابل بضع ساعات للقاحي “فايزر” و”موديرنا”، ما يحُدّ من الاستعانة بسلسلة التبريد التي تشكّل “تحدّيا للبلدان النامية”.

كما أنه من السهل جدّا وضع اللصيقات ولا حاجة إلى الاستعانة بطاقم مدرَّب.