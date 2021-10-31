مباحث التموين برفح تضبط 400 كيلو سمكاً فاسداً

غزة-الرأي

حررت مباحث التموين في محافظة رفح محضرين لتاجرين بعد ضبط 400 كيلو "سمك سردين" بحوزتهما داخل السوق، وقد ظهر التلف على السمك بسبب سوء العرض.

وبينت مباحث التموين أن طواقمها أحالت ملفات التجار والباعة المخالفين لجهات الاختصاص في المحافظة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول.

واوضحت المباحث أن كلاً من وزارة الاقتصاد وقسم الصحة والبيئة في بلدية رفح، تشاركها في الجولات اليومية لها، بهدف متابعة الأسعار وجودة المواد الغذائية وصلاحيتها في الأسواق ومدى التزام التجار بالمحافظة بما هو محدد من جهات الاختصاص.