غزة: وقفة تضامن وإسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام

غزة - الرأي:

نظمت مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأحد، وقفة إسناد وتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال احتجاجاً على الاعتقال الإداري بحقهم.

وشارك في الوقفة العشرات من المواطنين والشخصيات الاعتبارية في المجتمع وقادة فصائل، ورفعوا صوراً للأسرى المضربين عن الطعام.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل خلال الوقفة، أن الاعتقال الإداري جريمة تنفذها قوات الاحتلال بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال دون أي تهمة، مشدداً على ان الاسرى المضربين عن الطعام سينتصرون على السجان كما انتصر قبلهم من الاسرى في معركة الكرامة.

وذكر أن الاسرى يخوضون معركة مع الاحتلال بأمعائهم الخاوية وسط ظروف صحية صعبة.

وبين أن الأسرى المضربين هم: كايد الفسفوس المضرب منذ 109 يوماً، ومقداد القواسمة المضرب منذ 102 يوماً بالإضافة الى اضراب الاسرى علاء الأعرج، وهشام أبو هواش ،وشادي أبو عكر، وعيّاد الهريميّ ، إضافة إلى الأسير راتب حريبات المضرب عن الطعام إسنادًا لهم منذ (22) يومًا ويقبع في زنازين سجن "مجدو.

وشدد المدلل على أن الوقفات المساندة للأسرى المضربين تأتي لرفع معنويات الاسرى لأن الاحتلال يحاول كسر إرادتهم بكافة الطرق.

وأكد أن الأسرى مصممون على الانتصار في معركتهم، محذراً من ان الاسرى المضربين يسيرون نحو الموت البطيء.

وأكد المدلل أن المقاومة الفلسطينية حاضرة في قضية الأسرى، مطالباً الشعب في كافة أماكن تواجده ان يستلهم قواه لنصرة الاسرى.