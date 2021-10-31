وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تكرم مديرة مكتب "جايكا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية "التمريض" تعقد دورة عن انظمة الجودة وأدوات تحسين الخدمة التمريضية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحصن سجن "جلبوع" لمنع الفرار منه مستقبلًا وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يبدأ عقد مقابلات الوظائف الإشرافية وكالة الرأي الفلسطينية غزة: وقفة تضامن وإسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية " مستشفى الأوروبي "يجرى عملية نوعية للشريان السباتي لستيني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح ولجنة المساءلة المجتمعية توقعان مذكرة تفاهم وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام: يؤكد على احترام الحريات العامة للصحفيين وفقاً للقانون وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل تتفقد مركز شرطة النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية بدء تطبيق آلية جديدة لإدخال مواد البناء عبر "كرم أبو سالم"
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتلال يحصن سجن "جلبوع" لمنع الفرار منه مستقبلًا

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 12:54

جلبوع
جلبوع

غزة - الرأي:

قال موقع "معاريف" العبري اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال بالتعاون مع مصلحة السجون، بدأ بمشروع حماية بقيمة 8 ملايين شيكل لسجن جلبوع، بعد حادثة فرار الأسرى الستة الشهر الماضي.

 وحسب الموقع سيشمل المشروع تقوية الخلايا المعدنية في السجن وتحسين حمايتها لمنع أي محاولة فرار في المستقبل.

وأوضح أنه في الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من إجراءات رسم الخرائط الهندسية في السجن، وبعد ذلك سيبدأ قسم الهندسة والبناء أعمال الحماية.

 وكان ستة أسرى فلسطينيين فروا من سجن جلبوع في السادس من سبتمبر الماضي عبر فتحة نفق حفروه أسفله، واعيد اعتقالهم خلال 3 اسابيع من فرارهم بعد مطاردة وأعمال تمشيط واسعة.

undefined جلبوع
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟