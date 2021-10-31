الاحتلال يحصن سجن "جلبوع" لمنع الفرار منه مستقبلًا

غزة - الرأي:

قال موقع "معاريف" العبري اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال بالتعاون مع مصلحة السجون، بدأ بمشروع حماية بقيمة 8 ملايين شيكل لسجن جلبوع، بعد حادثة فرار الأسرى الستة الشهر الماضي.

وحسب الموقع سيشمل المشروع تقوية الخلايا المعدنية في السجن وتحسين حمايتها لمنع أي محاولة فرار في المستقبل.

وأوضح أنه في الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من إجراءات رسم الخرائط الهندسية في السجن، وبعد ذلك سيبدأ قسم الهندسة والبناء أعمال الحماية.

وكان ستة أسرى فلسطينيين فروا من سجن جلبوع في السادس من سبتمبر الماضي عبر فتحة نفق حفروه أسفله، واعيد اعتقالهم خلال 3 اسابيع من فرارهم بعد مطاردة وأعمال تمشيط واسعة.