5 وفيات و235 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأحد، تسجيل خمس وفيات و235 إصابة جديدة بـ"كورونا" و372 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وسجلت حالتان في جنين.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 9، بيت لحم 19، أريحا والأغوار 8، جنين 19، ضواحي القدس 3، الخليل 20، رام الله والبيرة 18، طولكرم 4، نابلس 9، قلقيلية 1، سلفيت 0، قطاع غزة 125".

وأضافت، ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 6، بيت لحم 8، أريحا والأغوار 5، جنين 23، ضواحي القدس 5، الخليل 28، رام الله والبيرة 19، طولكرم 6، نابلس 11، قلقيلية 4، سلفيت 3، قطاع غزة 254".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 55 مصاباً بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 95 مصابا، بينهم 12 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.