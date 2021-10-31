الدعليس: مسابقة الوظائف الإشرافية تهدف لاختيار الأمثل بكل نزاهة

غزة – الرأي:

تفقد رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، أ. عصام الدعليس، سير المقابلات الشفاهية لمسابقة الوظائف الإشرافية بديون الموظفين العام بغزة.

وقال الدعليس خلال حديثه لوكالة الرأي، "إن هذه مسابقة حقيقية نهدف من وراءها، اختيار الأمثل والأكفأ بكل نزاهة وشفافية، ولاختيار كوادر العمل الحكومي في الطبقة الوسطى".

وتابع رئيس متابعة العمل الحكومي، "إن هذه المسابقة التي انطلقت اليوم بمرحلتها الأولى تستهدف 10 قطاعات من العمل الحكومي بواقع 80 موقع إشرافي ويتنافس عليه 700 موظف وموظفة، وهذا مؤشر إيجابي على العملية التي يقوم بها ديوان الموظفين العام هي عملية حقيقية لاختيار الأمثل"، متمنيًا التوفيق لجميع المتسابقين.

وشدد رئيس ديوان الموظفين العام، أ. يوسف الكيالي، على أن هذه المقابلات تتسم بأعلى درجات العدالة والشفافية، وأن جميع المتقدمين على نفس القدر من هذه الوظيفة.

وكشف الكيالي عن وجود تأكيد من رئاسة متابعة العمل الحكومي ومن ديوان الموظفين على لجان المقابلات لاختيار الأفضل والأكفأ بغض النظر عن أي اعتبارات الأخرى.

وقال "إن هذه المقابلات ستغير كثير من الكوادر الحكومية في مستوى الإدارات المتوسطة وسيتم ضخ عدد كبير من مدراء الدوائر الجدد في العمل الحكومي، بهدف تحسين جودة العمل الحكومي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين".

ويذكر أنه سيتم إجراء مقابلات لـ 76 وظيفة إشرافية "دائرة" لصالح 25 وزارة ومؤسسة حكومية ضمن الجولة الأولى، حيث تم عقد سلسلة لقاءات تحضيرية استمرت على مدار يومين للجان المقابلات تناولت شرحاً تفصيلياً لمنهجية عمل المقابلات وكافة الترتيبات الإدارية اللازمة لتنفيذ المسابقات بشفافية وموضوعية.