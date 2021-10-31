اتحاد موظفي "أونروا" يقرر الدخول في نزاع عمل

غزة – الرأي:

أكدّ رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا، أمير المسحال، أن الاتحاد سيدخل في نزاع عمل مع إدارة الاونروا يوم غد الإثنين الموافق الأول من نوفمبر.

وقال المسحال إنّ هذا القرار بسبب عدم حصول الاتحاد على إجابات حول مطالب الموظفين من إدارة الاونروا، وبسبب سياسة إدارة الوكالة "التي تمس جيوب العاملين والموظفين وسلامة المرضى ومستقبل الطلبة في التعليم".

وأشار في تصريح لـ"الرسالة نت" إلى أن رئاسة الاتحاد تمنح إدارة الوكالة 21 يومًا من بداية شهر نوفمبر القادم لحل القضايا العالقة.

ولفت إلى أن رئيس الاتحاد عقد اجتماعا مع المفوض العام للوكالة "فيليبي لازريني" الأسبوع الماضي، وعقبه اجتماعًا لرؤساء الاتحادات لتقييم الوضع والوقوف على التحديدات واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق ومطالب الموظفين.

وذكر أن جميع الاتحادات تشعر بخيبة الأمل لما آلت عليه العلاقة بين إدارة الوكالة من جهة والعاملين وممثليهم من جهة أخرى.

وبين أنه تقرر إرسال رسالة للأمين العام للأمم المتحدة تحمل فيه رئاسة المؤتمر المسؤولية لإدارة الوكالة المسؤولية عن نزاع العمل والإجراءات التصعيدية.

وأكد "المسحال" أن رؤساء الاتحادات في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر لإدارة الأزمة مع الوكالة.