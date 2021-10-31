"هاكرز" يطلبون مليون دولار فدية بعد اختراق مواقع إسرائيلية

فلسطين المحتلة - الرأي

طالبت مجموعة "هاكرز" تطلق على نفسها اسم "بلاك شادو"، بفدية قيمتها مليون دولار خلال 48 ساعة، عقب تمكنها من اختراق مواقع إسرائيلية.

ودعت المجموعة الحكومة الإسرائيلية لدفع المبلغ مقابل عدم نشر تفاصيل شخصية من موقع "أتراف" للتعارف بين المثليين، ما دفع خبراء "سايبر" إسرائيليون لاتهام الحكومة بالفشل في حماية مواطنيها.

وكتب القراصنة في مجموعتهم على "تليغرام"، ظهر اليوم الأحد، "لم يتوجه إلينا أحد من الحكومة الإسرائيلية أو من شركة Cyberserve حتى الآن".

وأضافت "هذا موضوع ليس مهما بالنسبة لهم، ونحن نعلم بالتخوف بما يتعلق بقاعدة بيانات أتراف، ومثلما تعلم، نحن مهتمون بالمال".

وتابعت "قاعدة بيانات أتراف تضم مليون شخص، معطيات محادثاتهم الإلكترونية، وأي شيء موجود في الموقع، وإذا تلقينا مليون دولار خلال 48 ساعة، لن نسرب المعلومات ولن نبيعها إلى أي أحد"".

وشملت تفاصيل لمستخدمي موقع "أتراف"، نُشرت أمس، عناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف لأربعة أشخاص أشاروا إلى أنهم موجبين لمرض الإيدز.

كذلك نشر القراصنة تفاصيل 9 آلاف شخص يستخدمون موقف شركة الحافلات "دان"، وتفاصيل 120 ألف زبون في شركة السياحة "بيغاسوس".