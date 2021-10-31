وكالة الرأي الفلسطينية مسابقة الوظائف الإشرافية... خطوة متقدمة لتجويد العمل الحكومي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية أسيران يدخلان عامهما الـ34 في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يتفقد لجان مقابلات المسابقات الإشرافية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يركب كاميرات مراقبة في المقبرة اليوسفية وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تُنفذ المرحلة الثانية لمشروع توزيع لحوم "الهدي" المجمدة وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد بالأوقاف تناقش الخطة التشغيلية الخاصة بالنزلاء لعام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية "هندسة المركبات" بالمواصلات تناقش حملة الفحص الشتوي وكالة الرأي الفلسطينية العميد سلمان يُشيد بجهود شرطة مكافحة المخدرات بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تعقد ورشة عمل بعنوان "طرق وآليات إنتاج الكمبوست"
أخبار » الأخبار العبرية

"هاكرز" يطلبون مليون دولار فدية بعد اختراق مواقع إسرائيلية

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 05:34

صورة رمزية
صورة رمزية

فلسطين المحتلة - الرأي

طالبت مجموعة "هاكرز" تطلق على نفسها اسم "بلاك شادو"، بفدية قيمتها مليون دولار خلال 48 ساعة، عقب تمكنها من اختراق مواقع إسرائيلية.

ودعت المجموعة الحكومة الإسرائيلية لدفع المبلغ مقابل عدم نشر تفاصيل شخصية من موقع "أتراف" للتعارف بين المثليين، ما دفع خبراء "سايبر" إسرائيليون لاتهام الحكومة بالفشل في حماية مواطنيها.

وكتب القراصنة في مجموعتهم على "تليغرام"، ظهر اليوم الأحد، "لم يتوجه إلينا أحد من الحكومة الإسرائيلية أو من شركة Cyberserve حتى الآن".
وأضافت "هذا موضوع ليس مهما بالنسبة لهم، ونحن نعلم بالتخوف بما يتعلق بقاعدة بيانات أتراف، ومثلما تعلم، نحن مهتمون بالمال".

وتابعت "قاعدة بيانات أتراف تضم مليون شخص، معطيات محادثاتهم الإلكترونية، وأي شيء موجود في الموقع، وإذا تلقينا مليون دولار خلال 48 ساعة، لن نسرب المعلومات ولن نبيعها إلى أي أحد"".

وشملت تفاصيل لمستخدمي موقع "أتراف"، نُشرت أمس، عناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف لأربعة أشخاص أشاروا إلى أنهم موجبين لمرض الإيدز.

كذلك نشر القراصنة تفاصيل 9 آلاف شخص يستخدمون موقف شركة الحافلات "دان"، وتفاصيل 120 ألف زبون في شركة السياحة "بيغاسوس".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟