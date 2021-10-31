وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعلن انتهاء موسم السباحة في البحر وكالة الرأي الفلسطينية تسعة أسرى يبدأون أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "هاكرز" يطلبون مليون دولار فدية بعد اختراق مواقع إسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد موظفي "أونروا" يقرر الدخول في نزاع عمل وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: مسابقة الوظائف الإشرافية تهدف لاختيار الأمثل بكل نزاهة وكالة الرأي الفلسطينية مسابقة الوظائف الإشرافية... خطوة متقدمة لتجويد العمل الحكومي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية أسيران يدخلان عامهما الـ34 في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يتفقد لجان مقابلات المسابقات الإشرافية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يركب كاميرات مراقبة في المقبرة اليوسفية
أخبار » أخبار الأسرى

تسعة أسرى يبدأون أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 06:28

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

دخل اليوم الأحد تسعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم: "الأسير جمعة إبراهيم جمعة آدم (51 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه 34 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/1988م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير محمود سالم سليمان أبو خرابيش (55 عاماً)، من سكان رام الله، دخل عامه 34 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/1988م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير نبيل جمعة طاهر المغير (39 عاماً)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2001م، وهو محكوم بالسجن 24 عاما

والأسير خليل محمود يوسف أبو عرام (53 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الـ 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير موسى عودة علي مخامرة (41 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2002، وهو محكوم بالسجن 30 عاما.

والأسير منصور قاسم منصور أبو عون (36 عاماً)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه ال19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير فراس سليمان حسن خليلية (40 عاماً)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الـ19 على التولي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير عاطف حسين جبر أبو عليا (52 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه ال13 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2009، وهو محكوم بالسجن 16 عاما.

 والأسير مهند محمد محمود العزة (41 عاماً)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2010م، وهو محكوم بالسجن 13 عاما.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟