تسعة أسرى يبدأون أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

دخل اليوم الأحد تسعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم: "الأسير جمعة إبراهيم جمعة آدم (51 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه 34 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/1988م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير محمود سالم سليمان أبو خرابيش (55 عاماً)، من سكان رام الله، دخل عامه 34 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/1988م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير نبيل جمعة طاهر المغير (39 عاماً)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2001م، وهو محكوم بالسجن 24 عاما

والأسير خليل محمود يوسف أبو عرام (53 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الـ 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير موسى عودة علي مخامرة (41 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2002، وهو محكوم بالسجن 30 عاما.

والأسير منصور قاسم منصور أبو عون (36 عاماً)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه ال19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير فراس سليمان حسن خليلية (40 عاماً)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الـ19 على التولي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير عاطف حسين جبر أبو عليا (52 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه ال13 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2009، وهو محكوم بالسجن 16 عاما.

والأسير مهند محمد محمود العزة (41 عاماً)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2010م، وهو محكوم بالسجن 13 عاما.