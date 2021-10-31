إمعانًا بالتطبيع... منتخب إماراتي يشارك ببطولة كرة القدم في "إسرائيل"

الداخل المحتل-الرأي:

يصل منتخب الشباب الاماراتي لكرة القدم إلى "إسرائيل" للمشاركة في بطولة الشتاء الموسومة بـ "جفري ليفي" والمنعقدة خلال التواريخ 12 حتى 17.11، وستكون هذه هي الزيارة الأولى لمنتخب يمثل دولة الامارات في "إسرائيل"، وفقًا لموقع إسرائيل24.

وذكر اتحاد كرة القدم الاماراتي، اليوم الأحد، أن الموافقة الرسمية على الزيارة جاءت، اليوم الأحد، من قبل اتحاد كرة القدم الاماراتي، مرجحًا انضمام رئيس اتحاد كرة القدم الاماراتي، الشيخ رشيد بن حمد النعيمي، للبعثة.



وخلال 2020، وقعت 4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقيات مع "إسرائيل" لتطبيع العلاقات، لتنضم إلى مصر والأردن، من أصل 22 دولة عربية.