الاحتلال يعلن اكتشاف "انفلونزا الطيور" في حظائر دجاج

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الزراعة لدى الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن اكتشاف "انفلونزا الطيور" داخل حظائر دجاج شمال فلسطين المحتلة.

ونشرت صحيفة "معاريف" العبرية أنه حتى اللحظة الأمور تحت السيطرة وتم إعدام حظائر دجاج، مبينة أنها لا علم بأي من حظائر دجاج أخرى ينتشر الفيروس.

ونقلت الصحيفة عن أحد المختصين قوله: "انفلونزا الطيور من هذا الصنف تأتي إلينا من أوروبا وهناك حالات تفشي معلن عنها حاليًا في إيطاليا وهولندا وألمانيا والدنمارك وروسيا وإنجلترا".

وأضاف "هذا الفيروس لديه القدرة على إصابة البشر، ولكن لكي يحدث ذلك ويجب أن يكون الشخص على اتصال وثيق بالدجاج ونحن لا نتعامل باستخفاف عندما يتعلق الأمر بأنفلونزا الطيور ".