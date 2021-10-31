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الاحتلال يقرر فرض رسوم جمركية جديدة على عدة سلع

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:14

معبر كرم أبو سالم التجاري
معبر كرم أبو سالم التجاري

فلسطين المحتلة - الرأي

كشف رئيس الجمعية الفلسطينية للشحن والتخليص الجمركي محمد خضر، أن الاحتلال الإسرائيلي قرر فرض رسوم جمركية جديدة على البلاستك والورق بقيمة 11 شيكل للكيلو الواحد اعتباراً من 1-1-2022.

وذكر "خضر" خلال ندوة نظمتها وحدة الخريجين والتدريب في جامعة فلسطين الأهلية عبر تقنية Zoom، أن الرسوم الجديدة ستشمل الزيت ومادة التنر بقيمة 4 شيكل للكيلو الواحد ابتداء 1-12-2021.

وأشار إلى أن الاحتلال يبرر الرسوم الجديدة بالحديث عن التوجه الإسرائيلي للحفاظ على البيئة ومنع استخدام الزيوت في غش السولار.

وحول موضوع الشحن البحري، قال خضر: "إن التوجه أصبح نحو الشحن من الصين الى العقبة والذي يعد اقل ثمناً من الشحن من خلال إسرائيل".

وأضاف "إن شحن نقل حاوية الشحن من الصين إلى الأردن يبلغ 10 آلاف دولار فيما يرتفع سعرها عبر إسرائيل إلى 16 ألف دولار".

ونوه إلى أن نحو 30% من الشاحنات التي تصل من خلال الأردن يتم إعادتها عبر الجسر وتعطيلها بشكل متكرر.

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