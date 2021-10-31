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مصرع طفلة في حادث سير بالنقب المحتل

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:50

الداخل المحتل-الرأي:

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها، جرّاء تعرّضها للدهس في النقب المحتل.

وأُصيبت الطفلة بجراح حرجة إثر تعرضها للدهس في بلدة تل السبع، وأجرى طاقم طبي عمليات إنعاش لها في محاولة للإبقاء على حياتها، غير أنه تمّ الإعلان عن وفاتها في مشفى "سوروكا" في بئر السبع، بعد أن باءت تلك المحاولات بالفشل.

وبعيد إصابتها، نُقلت الطفلة إلى عيادة في البلدة، وهناك قدّم بها الطاقم الطبي، الإسعافات الأولية ونقلها للمشفى الذي أُعلِن فيه عن وفاتها.

وذكر الطاقم أن الطفلة كانت فاقدة للوعي عندما وصل أفراده للعيادة، موضحا أنها كانت تعاني من إصابة خطيرة في منطقة الرأس.

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