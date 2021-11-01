"الإعلام": 62 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال أكتوبر الماضي

غزة - الرأي

سجّلت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي- 62 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت وحدة الرصد والمتابعة بالوزارة في تقريرها الشهري، إن رصدت (60) انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، بالتآمر مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني، فيما تم تسجيل (2) من الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة المحتلة.

وأضافت أن تم اعتقال واستدعاء والتقديم للمحاكمات لإصدار حكم اعتقال أو تأجيل محاكمة، أو تمديد اعتقال، من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي لعدد (17) من الصحفيين، من بينهم الحكم على الصحفي مصعب قفيشة بالسجن الفعلي لمدة 40 يوماً، وتأجيل محاكمة الأسير يزن أبو صلاح والذي لا يزال موقوفا منذ 19 شهراً، وكذلك استدعاء مخابرات الاحتلال للمقابلة لكل من الصحفي علاء الريماوي والذي أفرج عنه قبل خمسة أشهر، والصحفية بشرى الطويل وذلك بعد 25 يوماً على حريتها.

وذكرت أنه تم تسجيل (3) حالات حبس منزلي، وإبعاد، وهم إبعاد الصحافية نسرين سالم عن منطقة باب العامود بالقدس المحتلة مسافة 150 متراً لمدة 15 يوماً، وابعاد الصحفي أحمد أبو صبيح عن ممارسة عمله في شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وباب العمود حتى 20 من شهر كانون الأول، كما فرضت محكمة الاحتلال عليه بالحبس المنزلي حتى تاريخ 24 نوفمبر.

وأشارت إلى أن سجلت (14) حالة إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، عدا عن الضرب المبرح والركل، والسحل، والرش بالمياه العادمة الكريهة، وإلقاء القنابل الصوتية والغاز السام تجاههم، والشتم بألفاظ نابية والتهديد لعدد من الصحفيين خلال تغطيتهم انتهاكات الاحتلال.

وأفادت الوحدة، بأن قوات الاحتلال منعت أكثر من (13) مصوراً وصحفياً من التغطية، تم خلالها عرقلة أداء مهامهم وإجبارهم على الابتعاد عن أماكن الأحداث، إلى ذلك استخدم الاحتلال أسلوب الشتم والترهيب والتهديد والذي سجل (4) حالات.

ووثقت وحدة الرصد (3) حالات اقتحام ومداهمة منازل لصحفيين، تم خلالها العبث والتخريب بأثاث المنزل.

وبشأن محاربة المحتوى الفلسطيني، ارتكبت إدارة شركات ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي (3 ) انتهاكات ضد صحفيين فلسطينيين وذلك استجابة لأوامر الاحتلال والذي يحاول لإعدام الرواية الفلسطينية، حيث أغلقت إدارة "يوتيوب" حساب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي عبر منصتها للمرة الثانية، و قيّدت إدارة "فايسبوك"، حساب كل من الصحافي الحرّ راسم عبيدات، ومنعته من النشر على صفحته لمدة شهر والبث المباشر لمدة 3 أشهر، بحجّة "مخالفة معايير فايسبوك"،كما اغلق موقع الفيس بوك صفحة الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف للمرة الثالثة بهدف محارية المحتوى الفلسطيني.

وإلى جانب المضايقات والتعذيب الذي يتعرض له الأسير الصحفي داخل سجون الاحتلال وخلال فترات التحقيق معه، سجّل التقرير (3) حالات من بينهم حالة دفع غرامة وكفالة للصحفي أحمد أبو صبيح قبل أن يتم الافراج عنه، ومنع الصحفي عاصم الشنار من لقاء محاميه، كما استخدم الاحتلال مع الصحافية نسرين أبو سالم أسلوب همجي في الشتائم العنصرية بسبب لون بشرتها، أثناء تحقيق جنود الاحتلال معها بعد اعتقالها ليوم واحد.

إعتداءات فلسطينية

وحول انتهاكات من قبل أجهزة الامن الفلسطيني سجلت وحدة الرصد و المتابعة خلال شهر أكتوبر2021 (2) من الانتهاكات من قبل أجهزة امن السلطة تم خلالها تأجيل جلسة محاكمة وقضية إغلاق مكتب "العربي الجديد" والذي تم تأجيله عدة مرات بحجة تغيب الشاهد على القضية، فيما عقد محكمة السلطة جلسة محاكمة للصحفي أيمن قواريق على خلفية نشره على الفيس بوك.

تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية

1-10-2021: أصيب الصحفي محمد الخطيب مراسل تلفزيون فلسطين برضوض في قدمه، جراء القاء قوات الاحتلال ثلاث مرات قنابل صوت تجاهه ومنعته من تغطية المواجهات مع الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس.

1-10-2021: رفضت ما تسمى محكمة الاحتلال العليا الاستئناف الذي قدمه الصحفي الأسير محمد عصيدة من بلدة تل بنابلس، اعتراضا على قرار تثبيت اعتقاله الإداري، بعد ان اعتقله الاحتلال بتاريخ12مايو 2021.

2-10-2021: مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الصحفي عاصم الشنار، من مدينة نابلس، تسعة أيام في مركز تحقيق "بيتح تكفا"، علما أنه اعتقل على معبر الكرامة أثناء سفره للخارج، كما منعت محاميه من اللقاء به، بعد اعتقاله في 5 أيلول-سبتمبر الماضي.

2-10-2021: أجلت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، للمرة الـ 16 على التوالي محاكمة الأسير الصحفي يزن جعفر أبو صلاح24 عاماً من جنين نهاية شهر أكتوبر، وهو معتقل منذ 19 يناير 2020، ولا يزال موقوفاً.

3-10-2021: أغلقت إدارة "يوتيوب" حساب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي عبر منصتها للمرة الثانية.

5-10-2021: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي حسن دبوس، من ممارسة عمله وتغطية جرائم الاحتلال ضد المواطنين في بلدة بيتا بنابلس، كما اطلقت عليه الرصاص الحي دون أن يصاب بأذى.

5-10-201: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي الحر سامح مناصرة، بعد مداهمة منزله في بلدة صيدا شمال مدينة طولكرم، تخللها أعمال فساد وتخريب بأثاث المنزل ومحتوياته.

5-10-2021: اعتقلت قوات الاحتلال، مراسل راديو مصادر الصحفي راضي كرامة، بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل.

7-10-2021: مددت محكمة الاحتلال للمرة الثانية، اعتقال الصحفي عاصم الشنار من مدينة نابلس لمدة 8 ايام في مركز تحقيق "بيتح تكڤا" بذريعة استكمال التحقيق.

8-10-2021: أصيب الصحفي نسيم معلا، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال المواجهات التي اندلعت عند جبل "صبيح" في بلدة بيتا، جنوبي نابلس، شمال الضفة.

8-10-2021: اعتدت قوات الاحتلال على الصحفي في راديو "الشمس" مبدأ فرحات، بالدفع بقوّة وتهديده بالسلاح، لمنعه من تغطية دهم الشرطة الإسرائيلية إحدى قاعات الأعراس في بلدة مجد الكروم في الجليل الأعلى.

10-10-2021: استهدفت قوات الاحتلال مراسلة تلفزيون "الغد" نسرين سالم بثلاثة قنابل صوت في قدمها ورضوض وجروح، لمنعها من تغطية تجريف آليات الاحتلال المقبرة اليوسفية في القدس.

10-10-2021: اعتدت قوات الاحتلال على 4 مصورين وهم مصوّر تلفزيون "الغد" صهيب سلهب، ومصوّر قناة "CNN" الأميركية كريم خضر، ومصوّر تلفزيون "العربي" محمد الشريف، والمصوّر الحرّ رامي الخطيب بالدفع بقوّة، ومنعتهم من التصوير بتغطية عدسات كاميراتهم، أثناء تغطيتهم تجريف آليات الاحتلال المقبرة اليوسفية في القدس.

10-10-2021: منعت قوات الاحتلال الصحفيين من تغطية تجريف آليات الاحتلال في المقبرة اليوسفية في مدينة القدس، واعتدت عليهم بالضرب والدفع.

12-10-2021: اغلق موقع الفيس بوك صفحة الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف للمرة الثالثة بهدف محارية المحتوى الفلسطيني.

14-10-2021: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي مصعب قفيشة من داخل مستشفى "كبلان" خلال زيارته للأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي.

15-10-2021: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصور الصحفي عزت جمجوم، عقب خروجه من المسجد الأقصى في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحققت معه لعدة ساعات في مركز تحقيق المسكوبية، ثم أفرجت عنه.

17-10-2021: أجلت محكمة الاحتلال محاكمة الصحفي مصعب قفيشة من الخليل إلى 21 من ذات الشهر بهدف استكمال التحقيقات معه.

18-10-2021: اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الكاتب د.احمد قطامش، بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة والعبث بمحتويات المنزل.

18-10-2021: اعتقلت قوات الاحتلال كل من المصور الصحفي أحمد أبو صبيح23 عاماً، بعد الاعتداء عليه بالضرب والركل والسحل والرش بالمياه العادمة ذي الرائحة الكريهة، ومنعه من تغطية اعتداءات الاحتلال على المواطنين والمارة في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة.

18-10-2021: اعتقلت قوات الاحتلال الصحافية الحرة نسرين سالم واعتدت عليها بالدفع والضرب بالأيدي والهراوات، لمنعها من تغطية اعتداءات الاحتلال على المواطنين في باب العمود بالقدس المحتلة.

19-10-2021: قيّدت إدارة "فايسبوك"، حساب الصحافي الحرّ راسم عبيدات، ومنعته من النشر على صفحته لمدة شهر والبث المباشر لمدة 3 أشهر، بحجّة "مخالفة معايير فايسبوك".

20-10-2021: مددت سلطات الاحتلال، اعتقال المصور الصحفي المقدسي أحمد أبو صبيح ليومين، لاستمرار التحقيق معه بعد اعتقاله وضربه في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة.

20-10-2021: تعرضت المصورة الصحافية المقدسية نسرين سالم عقب اعتقالها للعديد من الشتائم العنصرية بسبب لون بشرتها، أثناء تحقيق جنود الاحتلال معها بعد اعتقالها ليوم واحد، لمنعها عن تغطية الأحداث الميدانية في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وافرجت عنها بشرط الإبعاد عن منطقة باب العامود بالقدس المحتلة مسافة 150 متراً لمدة 15 يوماً.

21-10-2021: أصدرت محكمة الاحتلال قراراً بالسجن الفعلي بحق الصحفي مصعب قفيشة لمدة 40 يوماً، وكان قد اعتقل من مستشفى "كابلان" بعد زيارته لصديقه الأسير المضرب مقداد القواسمي.

21-10-2021:أصدرت محكمة الاحتلال قراراً بإبعاد المصور الصحفي أحمد أبو صبيح، عن شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وباب العمود حتى 20 من شهر كانون الأول، كشرط للافراج عنه، كما فرضت محكمة الاحتلال عليه بالحبس المنزلي حتى تاريخ 24 نوفمبر، ودفع غرامة مالية قيمتها 750 شيكلا، والتوقيع على كفالة قيمتها 3 آلاف شيكل.

26/10/2021: منعت قوات الاحتلال الصحفيين من تغطية أعمال التهويد والتجريف التي ينفذها الاحتلال في المقبرة اليوسفية، الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، واجبرتهم تحت تهديد السلاح والدفع والركل لإخلاء المكان بالقوة.

28-10-2021: مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثالثة، اعتقال الصحفي الحر عاصم الشنار من مدينة نابلس لستة أيام في مركز تحقيق "بيتح تكفا"، علما أنه اعتقل على معبر الكرامة أثناء سفره للخارج، كما منعت محاميه من اللقاء به، بعد اعتقاله في 5 أيلول الماضي.

29/10/2021: أصيب العديد من الصحفيين بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاههم لمنعهم من تغطية انتهاكات الاحتلال من مصادرة أراضي فلسطينية لغاية الاستيطان في بلدة بيت دَجن .

31-10-2021: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسيرة المحررة الصحافية بشرى الطويل قرار استدعاء للمقابلة في اليوم الأول من شهر نوفمبر في معسكر عوفر غرب رام الله، وذلك بعد 25 يوماً على حريتها، من اعتقال إداري استمر 11 شهرا.

31-10-2021: سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر الصحفي علاء الريماوي من رام الله، أمر استدعاء للمقابلة في ذات اليوم في معسكر عوفر غرب رام الله، وكانت قد أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير الصحفي علاء الريماوي من مدينة رام الله، قبل خمسة أشهر بعد أن أمضى شهرا ونصف في الاعتقال الإداري في سجونها.

انتهاكات فلسطينية

1-10-2021: أجلت محكمة الصلح في مدينة رام الله، النظر في قضية إغلاق مكتب صحيفة "العربي الجديد" إلى 28 تشرين الثاني-نوفمبر المقبل، بسبب عدم حضور شاهد الأمن، بتهم "العمل دون ترخيص والاساءة إلى الأمن"، بعد نشر الصحيفة مقالاً عن التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.

14-10-2021: عقدت محكمة السلطة الفلسطينية، جلسة محاكمة للصحفي أيمن قواريق بعد نحو عام ونصف من اعتقاله، على خلفية منشورات كان قد كتبها عبر صفحته على الفيسبوك.