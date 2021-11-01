وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً خلال مداهمات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطب النفسي يشيد بجودة الخدمات المقدمة للمرضى وكالة الرأي الفلسطينية عقار جديد قد يخلق "أملا" في منع فيروس كورونا من التكاثر وكالة الرأي الفلسطينية خبراء المناخ يحذرون من موجة حر لا تطاق وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف تماثيل رومانية قديمة نادرة للغاية وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن عدد اللذين تلقوا جرعات اللقاح حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية "عاصفة شمسية !".. تحذير من توهج "كبير" قد يضرب الأرض! وكالة الرأي الفلسطينية نصائح من خبير يجب اتباعها فى حال فقدان الهاتف المحمول وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية 5 طرق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لسماعات AirPods
أخبار » الأخبار الفلسطينية

محكمة الاحتلال تصادر 4700 دونم بالشيخ جراح

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:51

القدس المحتلة- الرأي

أصدرت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، قراراً بمصادرة 4700 دونم في حي الشيخ جراح بالقدس، تعود الى أربع عائلات مقدسية، وذلك لصالح بلدية الاحتلال في القدس كحديقة عامة، على أن تتكفل شركة فندق الرشيد بتكاليف الحديقة وتعويد أصحاب الأراضي.

وقالت مصادر محلية إن هذا القرار جاء بناء على طلب أصحاب – شركة فندق الرشيد – لمصادر الأرض المجاورة بهدف رفع نسبة البناء للفندق من 18 ألف إلى 36 ألف متر مربع، لصالح بلدية الاحتلال، شرط أن يتم تحويلها الى حديقة على نفقة أصحاب الفندق ودفع التعويض لأصحاب الأرض في صندوق المحكمة.

وترفض العائلات المراد مصادرة أراضيها وهي؛ عبيدات، وعودة، وجار الله، ومنصور، هذا التعويض بشكل تام، حيث ستلاحق العائلات الأربع ستلاحق الشركة وعبد الحكيم طوطح وشركائه عشائرياً وشرعياً ووطنياً.

وسيتم عرض كافة المستندات والوثائق التي تثبت هذه الصفقة غير الأخلاقية والتي تمس بحقوق العائلات وتقضي على مشروع كان قيد الاعداد لخدمة القدس والمقدسيين.

وأشارت المصادر إلى أن المحامي مهند جبارة واسعد مزاوي مثل أصحاب الأراضي في هذه القضية التي نعدى النظر فيها سنوات.

وأوضحت أن مساحة الأرض تزيد عن 4700متر، وكانت مستغلة كموقف للباصات والسيارات، وذلك تمهيداً لتنفيذ مشروع ضخم لصالح المقدسيين في هذه المنطقة الحساسة والمستهدفة من قبل الاستيطان والمستوطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟