قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً خلال مداهمات في الضفة

الضفة المحتلة - الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.

وقالت مصاد محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت محاضراً جامعياً من مدينة الخليل، وفتشت "بركسا" في المحافظة.

وذكرت أن الاعتقال كان لدكتور في جامعة الخليل، حذيفة نبيل عيسى الجعبري (31 عاما)، عقب مداهمة منزله في حي نمره بالمدينة والعبث بمحتوياته.

كما فتشت قوات الاحتلال "بركسا" في قرية حمصة غرب بلدة دورا جنوب غرب الخليل تعود ملكيته للمواطن معتصم رمضان العواودة، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، ومدخلي مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص" والجنوبي "الفحص"، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

أيضاً قام الاحتلال باعتقال المواطن خالد محمد محمود الحيح (43 عاما) من بلدة الدوحة غرب بيت لحم، والأسير المحرر محمد رزق هماش (25 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل وهيب الحيح في مخيم الدهيشة وأبلغته بمراجعة نجله محمد للمخابرات الإسرائيلية في مجمع مستوطنة "غوش عصيون ".

كذلك قام الاحتلال باعتقال الشابين أحمد أبو مسلم ومحمد شلباية من مخيم بلاطة في مدينة نابلس.

وفي بلدة نعلين غرب رام الله شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت ستة مواطنين بينهم الفتى عبد الرازق فراس الخواجا؛ كما تم اعتقال الشبان أحمد محمد الخواجا والمحرر أحمد عواد سرور وعمر طلال سرور وراني نضال الخواجا ومحمد جمال الخواجا.