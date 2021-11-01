إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر ليوم أمس الأحد.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (523) شاحنة

- استيراد عدد 477 شاحنة

منها (مواد البناء 179 شاحنة، محروقات عدد 17 شاحنة)

- تصدير عدد 32 شاحنة

معبر رفح التجاري:

- استيراد عدد 134 شاحنة تنوعت أصناف بضائعها مابين (دقيق، شيبسي، أسمنت أسود، دوية بشرية،مواد غذائية، كرتون فارغ، دخان، بلوكات إسفنج)

معبر رفح للبترول:

- استيراد عدد 32 شاحنة سولار

- استيراد عدد 7 شاحنات بنزين

- استيراد عدد 42 شاحنة غاز منزلي

- ادخال21 وقود قطري

معبر رفح البري:

- تسهيل دخول 215 مسافر من الجانب المصري