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إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:43

جانب من عمل دائرة جمارك معبر كرم أبو سالم
جانب من عمل دائرة جمارك معبر كرم أبو سالم

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر ليوم أمس الأحد.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (523) شاحنة

- استيراد عدد 477 شاحنة

منها (مواد البناء 179 شاحنة، محروقات عدد 17 شاحنة)

- تصدير عدد 32 شاحنة

معبر رفح التجاري:

- استيراد عدد 134 شاحنة تنوعت أصناف بضائعها مابين (دقيق، شيبسي، أسمنت أسود، دوية بشرية،مواد غذائية، كرتون فارغ، دخان، بلوكات إسفنج)

معبر رفح للبترول:

- استيراد عدد 32 شاحنة سولار

- استيراد عدد 7 شاحنات بنزين

- استيراد عدد 42 شاحنة غاز منزلي

- ادخال21  وقود قطري

معبر رفح البري:

- تسهيل دخول 215 مسافر من الجانب المصري

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