إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد

نشرت وزارة المالية إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر ليوم أمس الأحد.
وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:
التعامل مع (523) شاحنة
- استيراد عدد 477 شاحنة
منها (مواد البناء 179 شاحنة، محروقات عدد 17 شاحنة)
- تصدير عدد 32 شاحنة
- استيراد عدد 134 شاحنة تنوعت أصناف بضائعها مابين (دقيق، شيبسي، أسمنت أسود، دوية بشرية،مواد غذائية، كرتون فارغ، دخان، بلوكات إسفنج)
- استيراد عدد 32 شاحنة سولار
- استيراد عدد 7 شاحنات بنزين
- استيراد عدد 42 شاحنة غاز منزلي
- ادخال21 وقود قطري
- تسهيل دخول 215 مسافر من الجانب المصري