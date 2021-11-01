وكالة الرأي الفلسطينية "أبو سلمية" يكرم كوادر قسم مكافحة العدوى بمجمع الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2104) الاثنين1/11/2021 وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و241 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر تبحث إنشاء وحدة صحية نفسية للأطفال المقيمين فيها وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المحروقات والغاز في غزة لشهر نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية غزة: 4 وفيات و112 إصابة بـ 224 حادث سير خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إيطاليا: نابولي وميلان يواصلان البداية القوية والصدارة المشتركة وكالة الرأي الفلسطينية الأهلي يتصدر والزمالك يلاحقه قبل القمة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضروات والدجاج في غزة لهذا اليوم
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

6 وفيات و241 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و241 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1319 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 456 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 183854 إصابة بينها 3709 حالات نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 178568 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1577.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 120 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 80.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 474357 شخصًا.

        

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟