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جمعية شرق غزة لإنماء الأسرة تنفذ خمس مجاورات في خمس محافظات

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:53

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غزة – الرأي:

في أجواء مفعمة بالمرح والنشاط  وبين البساتين  وتحت أشجار الزيتون وعلى شواطئ بحر غزة ،  نفذ فريق رواد خمس مجاورات في كل من خانيونس ورفح وغزة وبيت حانون ودير البلح.

 وتخلل المجاورات مجموعة من الأنشطة الترفيهية  والرياضية والثقافية في بيئة اجتماعية تعليمية مناسبة لطرح أفكار ومناقشة قضايا مجتمعية مرتبطة بحياتهم  وتمس مستقبلهم.

وتناول المبادرون  في حديقة اليابانية بمدينة رفح قضية الزواج المبكر، ورفعوا شعار (لا للزواج المبكر) وتبادلوا أفكارا لمبادرات شبابية تدعم توجهاتهم وتطلعاتهم لمجتمع  يسوده العدل والمساواة ، وفي منتزه دير البلح  ناقش المبادرون ظاهرة العنف المدرسي رغبة منهم في الحد من العنف بين الطلاب والطالبات أنفسهم وبين الطلاب ومعلميهم ورفعوا شعار ( نعم للتعليم في بيئة أمنة) ,   وعلى شاطئ مدينة غزة وفي الاستراحة الموائمة للشاطئ – استراحة الأشخاص ذوي الإعاقة - تناول  اليافعون  مبادرة تتعلق بالتنمر .

و أكدوا أنه لا أحد يولد متنمرًا، ولكن يمكن للإنسان  أن يتعلم سلوك التنمر ويمارسه في ظل ظروف معينه وأطلقوا مبادرتهم  (نعم لمواجهة التنمر بكافة أشكاله ), أما في خزاعة – خانيونس وفي أرض زراعية خاصة بأهالي اليافعين ناقش اليافعين قضية التمييز الأسري بين الجنسين وتأثير  السلوك الابوي المتحيز للأبناء الذكور وأثاره على الجانب النفسي والاجتماعي والأسري  وقد حملوا شعار (كلنا أولادكم ).

أما في الشمال بمدينة بيت حانون وفي مدرسة الشهيد هاني نعيم الزراعية طرح  اليافعين قضية  تفشت وبكثرة وهي  عمالة الأطفال  وقد أجمع المبادرون بأن هذه  بأن الظاهرة مشينـة تقتل الطفولة وتفرغها من مضمونها  وتميت النخوة، وتؤدي إلى الانحـراف الأخلاقي والفكـري.

وقد  رفعوا شعار( طفولتي من حقي ) وقد تميزت هذه المجاورات بمدى تفاعل المشاركين وحماسهم ومدى حرصهم على الانضباط والحضور ،  وتأتي هذه المجاورات  ضمن أنشطة مبادرة رواد-توعية اليافعين بالمساواة بين الجنسين والتي تنفذها جمعية شرق غزة لانماء الأسرة  بتمويل من الوكالة الايطالية الانمائي.

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جمعية شرق غزة لإنماء الأسرة تنفذ خمس مجاورات في خمس محافظات

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