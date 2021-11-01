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الاحتلال يهدم مساكن ومنشآت زراعية وخزانات مياه بالأغوار

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:52

الأغوار الشمالية - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خربة الميتة في الأغوار الشمالية ونفذت عمليات هدم واسعة طالت مساكن ومنشآت زراعية وخزانات مياه.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الخربة برفقة جرافات، وبدأت بعمليات هدم لمساكن المواطنين في المنطقة، وأنه تم هدم ثلاث خيام سكن مساحة كل منها ٦٠ مترا، وهدم خيمتي أغنام مساحة كل منها ٨٠ مترا، وحظيرة أغنام مفتوحة بمساحة ٢٠٠ متر، وخيمة تخزين أعلاف بمساحة ٥٠ مترا، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة خزانات مياه، ونظام خلايا خلايا شمسية والاستيلاء على بطارياته، وتدمير ٣٠ قاطع حديدي.

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