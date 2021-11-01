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والتخطيط لتنفيذ عمليات

"الشاباك" يعتقل شابًا من غزة بزعم إحراقه حافلات بالرملة

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:04

الشاب كساب
الشاب كساب

القدس المحتلة - الرأي

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الإثنين، عن اعتقال الشاب سليمان كساب (29 عاما)، من سكان محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بزعم إضرامه النار بحافلات في الرملة، والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وتنفيذ عملية خطف لإسرائيليين.

ووفقا لمزاعم "الشاباك"، تم اعتقال الشاب كساب في 12 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث مكث في البلاد دون تصاريح و"بشكل غير قانوني".

ووفقا لتحقيقات "الشاباك"، فقد دخل الشاب كساب وهو من سكان غزة إلى الداخل المحتل في كانون الثاني/ يناير 2020 بتصريح كمرافق لوالدته التي تعالج في الضفة الغربية بسبب مرض خطير، واستغل التصريح ومكث داخل الخط الأخضر بشكل "غير قانوني" ونفذ عمليات إضرام النار بحافلات في الرملة، بحسب ادعاءات "الشاباك".

وأشار "الشاباك" في بيان لوسائل الإعلام إلى أنه بعد انتهاء علاج والدته بقي كساب داخل الخط الأخضر بشكل "غير قانوني"، وقام بعمليات إحراق حافلات وخيمة "عيد العرش" في أحياء يهودية في الرملة.

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