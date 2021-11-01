قيادة حماس في سجون الاحتلال تساند الأسرى المضربين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس اليوم الاثنين شروعها في تنفيذ برنامج نضالي مساند للأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال.

وقالت الهيئة في تصريح لها: "إن هذا البرنامج النضالي سيبدأ بإغلاق الأقسام لمدة ساعتين، من العاشرة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشر والنصف ظهراً".

وأضافت أنه في إطار البرنامج النضالي المساند للمضربين سيتم إرجاع وجبة طعام يوم غدٍ الثلاثاء، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من الخطوات التصعيدية خلال الأيام القادمة.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في ظل الوضع الصحي الخطير الذي وصلوا إليه. وقالت: "إن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه".

ويواصل 7 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطّعام داخل سجون الاحتلال، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، وهم: "كايد الفسفوس مضرب منذ (110) يوماً، مقداد القواسمة مضرب منذ (103) يوماً، علاء الأعرج مضرب منذ (85) يوماً".

إضافة إلى "هشام أبو هواش مضرب منذ (76) يوماً، شادي أبو عكر مضرب منذ (69) يوماً، عيّاد الهريمي مضرب منذ (40) يوماً، لؤي الأشقر مضرب منذ (23) يوما".