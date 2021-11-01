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الدفاع المدني يطلق حملة تثقيفية حول الغاز المنزلي

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:44

جانب من الحملة
جانب من الحملة

غزة – الرأي:

أطلقت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الاثنين، حملة تثقيفية بعنوان "سلامتك بالدنيا" حول التعامل مع الغاز المنزلي، وذلك ابتداءً بمحافظة غزة.

وأوضحت المديرية أنها زارت 60 منزلًا سكنيًا شملت كل من مناطق "التفاح والزيتون والشيخ رضوان" ونظمت ثلاثة لقاءات تثقيفية، بحضور عدد كبير من ربات البيوت فيها.

وبينت أن الفريق المنفذ للحملة عقد ثلاث محاضرات عن السلامة المنزلية أمام عشرات النساء، وتناولت اتخاذ إجراءات السلامة للوقاية من الغاز المنزلي.

وأشارت إلى أنها زارت العديد من منازل المواطنين وأجرت فحصاً لاسطوانات الغاز وتمديداتها.

وذكر الدفاع المدني أن الحملة ستتواصل غداً الثلاثاء بمحافظة الشمال، بمشاركة مدير المحافظة ومدراء المراكز وفريق الحملة الذي سيزور عشرات المنازل السكنية فيها.

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