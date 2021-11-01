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معهد يكشف أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 05:49

الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة
الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن معهد الأبحاث التطبيقية في مدينة القدس "أريج"، أن عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (199) تضاف لها 220 بؤرة استيطانية، يقطنها 913 ألف مستوطن منهم 350 ألفاً شرق القدس.

وبين المعهد في تقرير له اليوم الاثنين، أن المستوطنين نهجوا نهجا جديدا في الاستيلاء على الأراضي من خلال إنشاء بؤر رعوية، وعلى الأخص في منطقة غور الأردن، حيث أقيمت 21 بؤرة استيطانية بشكل غير قانوني في المنطقة.

وكشف أن الاحتلال ومنذ احتلال الضفة الغربية أصدر 113 أمرًا عسكريا خاصا لإنشاء 23 مستوطنة صناعية على ما مساحته 19831 دونما، إضافة إلى أن الاحتلال كشف عن مخططات لإنشاء 35 مستوطنة صناعية أخرى في الضفة الغربية على ما مساحته 25073 دونما من الأراضي الفلسطينية.

وتطرق إلى الاستيلاء على الأراضي بذريعة التحجير والتعدين، مشيرا إلى أنه في شهر تشرين الأول من العام 2021 أعلن الاحتلال عن إيداع "مخطط تنظيم إقليمي" لمناطق التعدين والتحجير لحجر النشر، يستهدف 14739 دونما في المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن الاحتلال أعلن عن (140) موقعا كمحمية طبيعية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وهدم ما يزيد على (250) منزلا فلسطينيا (منازل وخيام وبركسات سكنية) وما يزيد على (450) منشأة (بركسات حيوانية، ومخازن، ومحلات تجارية) بذريعة عدم الترخيص، بالإضافة لإخطار أكثر من (350) منزلا ومنشأة أخرى بالهدم.

أما بخصوص اعتداءات المستوطنين فقد تم تسجيل أكثر من (760) اعتداء على أيدي جماعات من المستوطنين، واستهدفت الأراضي والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية وحتى المدنيين الفلسطينيين وألحقت خسائر فادحة.

وبين أن مساحة المستوطنات تبلغ (542 كم مربعا)، وطول الطرق الالتفافية (946 كم).

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