وفاة طفلين إثر حادثي دهس منفصلين في جباليا

غزة – الرأي:

أعلنت إدارة شرطة المرور والنجدة، مساء اليوم الاثنين، وفاة طفلين في حادثي دهس منفصلين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت الشرطة: "إن الطفل محمد جمال النجار 4 سنوات توفي على الفور جراء صدمه من قبل شاحنة باطون قرب بنك فلسطين في بلدة جباليا".

وفي حادث آخر، أعلنت المرور وفاة الطفل أسامة ياسين سليمان "عامان ونصف" إثر دهسه من قبل مركبة من نوع "جيب - نيسان" قرب منطقة "أبو شباك".

وأوضحت أنه تم توقيف السائقين المتسببين في الحادثين، وهما (م، ن) و(ب، خ) وحجز المركبتين حسب الأصول، في حين يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضيتين.