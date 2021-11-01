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8 وفيات و390 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:08

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في الضفة الغربية المحتلة عن تسجيل 8 وفيات و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا و569 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، اليوم الاثنين، أن حالات الوفاة 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس سجلت في قطاع غزة، وحالة في أريحا والأغوار، وحالة في طولكرم.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 7، الخليل 66، جنين 25، بيت لحم 12، رام الله والبيرة 24، طوباس 2، طولكرم 4، نايلس 7، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 1، سلفيت 0، قطاع غزة 241".

وأعلنت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 20، الخليل 9 ، جنين 7، بيت لحم 12، رام الله والبيرة 20، طوباس 4، طولكرم 5، نايلس 27، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 456".

ولفتت إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 95 مريضاً، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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