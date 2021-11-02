برشلونة يتمسك بالأمل الأخير فى دورى أبطال أوروبا أمام دينامو كييف

يحل برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على نظيره دينامو كييف الأكروانى في العاشرة مساء الثلاثاء على ملعب أولمبيسكي بمدينة كييف الأوكرانية في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر مواجهة دينامو كييف الفرصة الأخيرة أمام برشلونة في الحفاظ على حظوظ التاهل في دوري أبطال أوروبا، حيث أن خسارة البارسا في هذا اللقاء قد يطيح به بنسبة كبيرة خارج البطولة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 3 نقاط فى المجموعة الخامسة من دور مجموعات دورى أبطال أوروبا خلف المتصدر بايرن ميونيخ برصيد 9 نقاط والوصيف بنفيكا البرتغالي برصيد 4 نقاط وأخيرا يتذيل دينامو كييف الأوكرانى المجموعة ذاتها بنقطة واحدة.

وحصل برشلونة، على دفعة معنوية، قبل مواجهة دينامو كييف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث شارك المدافع رونالد أراوخو في جزء من التدريبات الجماعية للبارسا، في المدينة الرياضية لبرشلونة بحسب صحيفة "سبورت".

كما واصل الثلاثي أنسو فاتي وفرينكي دي يونج وسيرجيو روبيرتو، واصل المشاركة في تدريبات الفريق لليوم الثاني على التوالي، لكن لم يحصل أي لاعب على التصريح الطبي للعودة إلى المباريات.

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة مواجهة دينامو كييف بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: جوردي ألبا – كليمان لينجليه - إريك جارسيا – أوسكار مينجويزا.

الوسط: جافي – سيرجيو بوسكيتس – نيكولاس جونزاليس.

الهجوم: فيليب كوتينيو - ممفيس ديباي – سيرجينيو ديست.

وواجه برشلونة منافسه دينامو كييف من قبل في 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا، نجح من خلالهم برشلونة في الفوز ب، 6 مباريات، فيما خسر 3 مرات أمام فريق دينامو كييف.

وسجل فريق برشلونة في شباك دينامو كييف 16 هدف خلال التسع مباريات التي جمعت بينهم، بينما سجل دينامو كييف في شباك الفريق الكتالوني 13 هدف.

وعين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان لادارة مباراة برشلونة الإسباني ودينامو كييف الأوكراني.

ويعتبر الحكم الرومانى مصدر تفاؤل لنادي برشلونة حيث لا يخسر الفريق الكتالونى أبدا فى حضرة الحكم الدولى ، ففي 4 مباريات لبرشلونة في دوري الابطال، قادها الحكم اوفيديو هاتيجان، لم يخسر البارسا حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد .