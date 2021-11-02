إصابات في بيت لحم وحملة اعتقالات في القدس والضفة

بيت لحم- الرأي

أصيب فجر اليوم الثلاثاء، شابان بالرصاص الحي، واعتقل آخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت إثر اقتحام المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة شابين برصاص من نوع "توتو" في القدم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من المخيم الشاب صقر أشرف برقان (18 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال من قرية برقة شمال مدينة نابلس وديع عوايص، ومعتز دغلس، بعد مداهمة منزليهما.

واقتحمت قوة للاحتلال مدينة قلقيلية واعتقلت 4 أفراد من عائلة واحدة هم: حمودة وسليم وحمزة ومؤمن نزال، وإيهاب أبو حامد.

وداهمت آليات الاحتلال المزرعة الغربية شمال رام الله واعتقلت الشابين خليل شريتح، ورباح حنون.

واقتحم الجنود حي الطيرة برام الله وسط مواجهات عنيفة، وتعرضت قوة للاحتلال في وسط قلقيلية لإلقاء زجاجات حارقة أثناء اقتحام المدينة، وسجلت إصابة مباشرة لإحدى الدوريات.

وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال الشابين باسل أبو عيد من بلدة بدو شمال غرب القدس، ومحمد قراعين، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.