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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة اليوم

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:32

رام الله- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، خريفية معتدلة بالمناطق الجبلية حارة نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتبقى الأجواء غداً الأربعاء، خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبياً في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس معتدلاً خاصة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، أجواء حارة نسبياً في معظم المناطق وحارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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