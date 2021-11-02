سيدة كادت تتخلص من قطعة ألماس مزيفة لتكتشف سعرها 2 مليون دولار

كادت امرأة أن تتخلص من قطعة ألماس معتقدة أنها مزيفة وتعرضت لمفاجأة كبيرة عندما زارت بائعًا للمزادات في شمال شرق إنجلترا لبيع مجوهرات الأزياء التي جمعتها على مدار سنوات عديدة.



قطعة ألماس

وكانت حقيبتها المليئة بالمجوهرات احتوت على ما اعتقدت أنه حجر عادي نسبيًا. ومع ذلك أكدت الاختبارات أن الحجر عبارة عن ألماسة عيار 34 قيراطًا وأن المرأة تستعد الآن لتحقيق مكاسب غير متوقعة تبلغ 2 مليون دولار.

على حسابها في Instagram أظهر المزادون والمقيمون في Virtonby صورة للجوهرة والتي هي أكبر من عملة معدنية وقاموا بتفصيل قصة كيفية وصولها إليهم.

وقالت "شق الحجر طريقه عبر أبوابنا في يونيو دون أي نية" واعتقدت دار المزاد في البداية أن الحجر هو زركونيا مكعب، يشبه ألماس الاصطناعي وقام بتخزينه في مكتب المدير.

وبعد أن اقترح شخص ما أنه يجب اختبارها استخدمت دار المزاد أداة اختبار، خرج كألماس حقيقي وثم أرسلها القائمون بالمزادات إلى خبراء في لندن وبلجيكا والذين أكدوا أنها تزن 34 قيراطًا. قياس قيراط يتعلق بوزن الحجر، الأحجار الثقيلة لها قيراط أعلى وقيمة أعلى.

وأضافت دار المزادات: "34.19 قيراطًا مستديرًا من الألماس اللامع، لون H، VS1 توضيح بدرجة قطع ثلاثية ممتازة ونقش ليزر معتمد من مختبر تصنيف الماس HRD في أنتويرب".

أراد صاحب الحجر عدم الكشف عن هويته وسيتم طرح الحجر في المزاد يوم 30 نوفمبر وقال مارك لين، من فيتونبي للمزادات، لبي بي سي إن مالك الحجر لم يستطع تذكر وقت اقتنائه. "أخبرتنا أنها كانت لديها تصفية وأنه ذهب تقريبًا في سلة المهملات قبل أن تقترح جارتها إحضار أغراضها إلينا لتقديرها."

قال لين ، الذي أدار دار المزاد لمدة خمس سنوات، إنه كان إلى حد بعيد العنصر الأكثر قيمة الذي تعامل معه. على موقعه على الإنترنت، تقدر قيمة الخاتم بحوالي 2 مليون جنيه إسترليني أو 20 كرور روبية تقريبًا.

من أغلى قطع الألماس في العالم، ماسة جبل النور التي تعتبر من أقدم الماسات في العالم، حيث تم اكتشافها في الهند وتحديداً في القرن الـ13، أما عن ثمنها فتصل إلى مليار دولار.