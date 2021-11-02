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حماس تطالب بعودة اللاجئين وكنس الاحتلال في ذكرى وعد بلفور

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:15

غزة- الرأي

قالت حركة حماس، إن الاعتذار العملي للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور المشؤوم بعودة اللاجئين الذين هُجروا من أرض فلسطين التاريخية موطنهم الأصلي، وتعويضهم عما لحق بهم، ودعم حقهم في الحرية والاستقلال.

وأكدت حماس في بيان لها اليوم الثلاثاء، في الذكرى الـ 104 لوعد بلفور على أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأوطانهم التي هجروا منها هو حق شرعي وقانوني ثابت، ومكفول بالقوانين الدولية والأممية، "ولا تراجع عنه ولا تفريط فيه أو المساومة عليه.

وشددت على أن المقاومة بكل أشكالها، من الشعبية وحتى المسلحة، ستظل خيارًا مشروعًا أثبت جدواه، ولا تراجع عنه لاسترداد حق شعبنا المسلوب وكنس الاحتلال.

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