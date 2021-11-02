المكسيك: العثور على أول زورق كامل لحضارة المايا

عُثر على زورق يعود لحضارة المايا، هو الأوّل الذي يُكتشف كاملا، في مغارة في يوكاتان جنوب شرقي المكسيك، بحسب ما أعلن المعهد الوطني للأنتروبولوجيا والتاريخ.



ولم يكن قد تسنّى لعلماء الآثار من قبل العثور سوى على أجزاء من قوارب مائية لحضارة المايا. وقد عُثر على هذا القارب العائد لحوالي ألف سنة محفوظا في حال جيّدة في جوف في الكهف.



وقد اكتشفه عمّال كانوا يعاينون الموقع تمهيدا لتشييد خطّ قطار جديد في شبه جزيرة يوكاتان التي استقرّت فيها حضارة المايا.



وغطس غوّاصون على عمق خمسة أمتار في المغارة لانتشال ما يشبه قطعة خشبية كبيرة تمتدّ على 1,60 متر طولا و80 سنتيمترا عرضا من صنع الإنسان على ما بدا لهم.

وخلص الخبراء الذين عاينوا هذا الاكتشاف إلى أنه زورق جذعي استخدمه أفراد حضارة المايا "إمّا لجلب المياه من الجوف وإما لوضع تقدمات فيه"، بحسب ما جاء في بيان المعهد الوطني للأنتروبولوجيا والتاريخ.



ومن المرتقب إجراء مزيد من الدراسات في تشرين الثاني، بمساعدة جامعة سوربون في باريس لتحديد عمره ونوع الخشب المستخدم لصنعه.