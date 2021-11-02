الاحتلال يتجه لخصم ديوان كهرباء الضفة من ضرائب السلطة

الداخل المحتل- الرأي

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجه إلى خصم ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية من أموال المقاصة وعائدات الضرائب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة مالية الاحتلال قوله: إن "ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء والبالغة 400 مليون شيكل، سيتم خصمها من أموال المقاصة التي يتم تحويلها للسلطة بعد جباية الضرائب".

وذكرت الصحيفة أن المسؤول أوعز لمصلحة الضرائب التنسيق مع السلطة الفلسطينية من أجل وضع خطة لموازنة وجدولة الديون في التصنيف من أموال الضريبة التي تحول إليها، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال لن تستطيع شطب الديون لشركة الكهرباء.