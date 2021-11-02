وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للبترول تضبط مخزن وقود غير نظامي وكالة الرأي الفلسطينية جهودٌ حكومية متظافرة لمواجهة طوارئ الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2105) الثلاثاء 2/11/2021 وكالة الرأي الفلسطينية وعد بلفور.. يوم أن أسست بريطانيا مأساة الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات: مبادرة تخفيضات رسوم الترخيص تنال استحسان المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يتجه لخصم ديوان كهرباء الضفة من ضرائب السلطة وكالة الرأي الفلسطينية مدارس تعليم خان يونس تحيي يوم المرشدة العربية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنفذ فعاليات مدرسية للتنديد بوعد بلفور المشؤوم وكالة الرأي الفلسطينية شريحة إلكترونية تكشف الخلايا السرطانية وكالة الرأي الفلسطينية 700 دولار ثمناً لفنجان قهوة
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتلال يتجه لخصم ديوان كهرباء الضفة من ضرائب السلطة

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:26

الداخل المحتل- الرأي

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجه إلى خصم ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية من أموال المقاصة وعائدات الضرائب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة مالية الاحتلال قوله: إن "ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء والبالغة 400 مليون شيكل، سيتم خصمها من أموال المقاصة التي يتم تحويلها للسلطة بعد جباية الضرائب".

وذكرت الصحيفة أن المسؤول أوعز لمصلحة الضرائب التنسيق مع السلطة الفلسطينية من أجل وضع خطة لموازنة وجدولة الديون في التصنيف من أموال الضريبة التي تحول إليها، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال لن تستطيع شطب الديون لشركة الكهرباء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية شرق غزة لإنماء الأسرة تنفذ خمس مجاورات في خمس محافظات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟