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الاحتلال يحاول الترويج لـ"البناء الفلسطيني" للتغطية على الاستيطان

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:54

الداخل المحتل- الرأي

أفادت صحيفة (هآرتس)، أن ماتسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وافقت على الترويج لمخططات بناء 1303 شقق سكنية للفلسطينيين في مناطق (C).

وأضافت الصحيفة أنه بالمقابل تمت الموافقة النهائية على خطة واحدة فقط لبناء 170 شقة، وقد تستغرق عملية الموافقة على بقية المخططات سنوات".

يشار الى أن الاحتلال يحاول التغطية على بناء المزيد من المستوطنات بهذا الترويج، خاصة عقب نتقادات واسعة واجهها خلال الفترة الماضية من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة، لعزمها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، دون ممارسة ضغط حقيقي عليه للكف عن سرقة الأراضي الفلسطينية.

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