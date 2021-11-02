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4 حالات وفاة و217 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بغزة

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:57

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 4 حالات وفاة و217 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1426 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 654 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 184071 إصابة بينها 3268 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 179222 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1581.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 109 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 76.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 477733 شخصاً.

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