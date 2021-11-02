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شؤون القدس: محاكم الاحتلال أداة لتنفيذ المخططات

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:18

القدس المحتلة- الرأي

أكدت وزارة شؤون القدس أن قضية حي الشيخ جراح سياسية بامتياز، ومحاكم الاحتلال ليست سوى أداة في خدمة "المؤسسة الحكومية الإسرائيلية" لتنفيذ مخططاتها في فلسطين بشكل عام، ومدينة القدس المحتلة بشكل خاص.

وشددّت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها كانت وما زالت وستبقى مع أهالي الشيخ جراح، شأنهم شأن جميع أبناء شعبنا في المدينة المحتلة، وذلك في ضوء ما يتعرضون له من انتهاكات خطيرة، آخرها الاخطار بالاستيلاء على قطعة أرض ممتدة على مساحة 4700 متر مربع في الحي، من أجل إقامة حديقة عامة.

وأعربت عن ثقتها التامة بالأهالي وبطاقم المحامين الأكفاء المدافع عنهم، مؤكدا وقوفها إلى جانب أهالي الشيخ جراح، أصحاب المكان الحقيقيين، في كل ما يرونه مناسبا لترسيخ وتثبيت وجودهم الأصيل في منازلهم التي يقيمون فيها منذ عقود طويلة ورفض مخططات التهجير العرقي الإسرائيلية.

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