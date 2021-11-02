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5 وفيات و337 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:51

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء، تسجيل خمس وفيات و337 إصابة جديدة بكورونا و785 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 4، الخليل 45، جنين 15، رام الله والبيرة 33، بيت لحم 9، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 4، نابلس 6، طولكرم 2، طوباس 0، سلفيت 0، قطاع غزة 217".

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وبينت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 6، الخليل 46، جنين 17، رام الله والبيرة 16، بيت لحم 4، قلقيلية 5، أريحا والأغوار 5، نابلس 17، طولكرم 5، طوباس 10، سلفيت 0، قطاع غزة 654".

ولفتت إلى وجود 61 مصابا في العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 96 مريضاً، بينهم 11 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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