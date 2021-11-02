تحذيرات من استشهاد الأسير "الفسفوس" في أية لحظة

فلسطين المحتلة - الرأي

حذرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، من تفاقم الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال كايد الفسفوس، ووصولها لمرحلة صعبة وخطيرة للغاية قد تؤدي لاستشهاده في أية لحظة.

وقال محامي الهيئة كريم عجوة، بعيد زيارته للأسير ظهر اليوم في مستشفى "برزيلاي" إنه يعاني من آلام حادة في جميع انحاء جسمه ويشعر بحرارة وسخونة بالعينين، ويعاني من تعب شديد وعدم القدرة على التحرك وانه لا يشعر بقدميه نهائيا.

ولفت "عجوة" إلى أن الأسير "الفسفوس" مقيد بسرير المستشفى وما زال يرفض إجراء جميع الفحوصات الطبية، قائلا "إنه لن يقبل بإجراء أية فحوصات الا في مستشفى فلسطيني".

وأكد "الفسفوس" أنه يوم الخميس الماضي وتحديداً الساعة ١٢ بعد منتصف الليل حضر السجانون وقيدوه وأبلغوه أنه تحت مسؤولية "الشاباص".

يذكر أن الأسير الفسفوس (32 عاماً) من دورا بمحافظة الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام منذ ١١١ يوماً ضد اعتقاله الإداري التعسفي من قبل الاحتلال.