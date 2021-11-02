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الاحتلال يستمر في تهويد المقبرة اليوسفية في القدس

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:06

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء في أعمال التهويد داخل المقبرة اليوسفية، الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك لليوم التاسع على التوالي.

وصرح رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس، بأن طواقم بلدية الاحتلال واصلت اليوم أعمال التهويد والتخريب في المقبرة، لإقامة حديقة عامة، وجرفت محيط مدخلها.

وكانت طواقم الاحتلال قد نصبت قبل يومين مجموعة جديدة من كاميرات المراقبة وكشافات الاضاءة داخل المقبرة.

يشار إلى أن طواقم بلدية الاحتلال طمست أجزاء من المقبرة وشواهد القبور، ودمرت ونبشت عددا منها الأسبوع الماضي.

وأدت عمليات الحفر والتهويد التي تقوم بها بلدية الاحتلال في القدس للمقبرة، إلى ظهور رفات وعظام عشرات الشهداء والموتى المسلمين، حيث هب المقدسيون لرفض هذه الأعمال، ولحماية قبور موتاهم.

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