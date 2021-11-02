وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستمر في تهويد المقبرة اليوسفية في القدس وكالة الرأي الفلسطينية تحذيرات من استشهاد الأسير "الفسفوس" في أية لحظة وكالة الرأي الفلسطينية 5 وفيات و337 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية أهالي "الشيخ جراح" يرفضون التسوية المقترحة من الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوزارة المالية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تنفذ حملة إغلاقات لمحلات بيع الغاز العشوائية وكالة الرأي الفلسطينية مدارس مديرية غرب غزة تحيي الذكرى الــ104 لوعد بلفور المشئوم وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": الشرطة أحد أهم ركائز نجاح المنظومة الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الترخيص بالتعليم تناقش تعميم تعليمات ترخيص المراكز التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يناقش الخطط التطويرية للعمل بالديوان
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتلال يغلق ملف قتلة الشهيد موسى حسونة من اللد

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:11

من جنازة الشهيد
من جنازة الشهيد

فلسطين المحتلة - الرأي

أغلقت نيابة الإسرائيلية ملف قتلة الشهيد موسى حسونة من مدينة اللد المحتلة، والذي كان قد استشهد في 10 أيار 2021، دون تقديم المستوطنين الخمسة المشاركين في قتله لأي محكمة أو حتى مجرد تحقيق.

والمشتبه بهم هم خمسة مستوطنين من سكان مدينة اللد المحتلة، واعتقلوا في أيار الماضي، قبل أن يفرج عنهم بعد خمسة أيام فقط، "لسبب وجود حاضنات سلاح عديدة أخرى في المنطقة، لم يعثر على أصحابها بعد".

وبناءً عليه، وفقًا للنيابة "لا يمكن التحديد بالمستوى المطلوب في القانون الجنائي أن المشتبه هو من أطلق النار الذي أدى للقتل".

والمشتبه الرئيس في القتل مستوطن إسرائيلي، وتم بعدها اعتقال مشتبه أو أكثر والإفراج عنهم دون إبلاغ العائلة بأيّة تفاصيل ومعلومات حول الاعتقال أو إطلاق السراح.

وقُتل الشهيد حسونة في مسقط رأسه اللد، مطلع أيار الأخير، خلال أحداث الهبة الشعبية برصاص مستوطنين.

وبعد أن لم تبلغ عائلة الشهيد حسونة خلال الأشهر الماضية بأي شيء عن ملف التحقيق في مقتله، أو إن كان ساريا، أبلغت نهاية أكتوبر 2021 بإغلاق الملف.

ولاحقا لإغلاق الملف، وجّه مركز "عدالة" رسالة ثالثة طالب فيها باطلاع عائلة الشهيد حسونة على إجراءات التحقيق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية شرق غزة لإنماء الأسرة تنفذ خمس مجاورات في خمس محافظات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟