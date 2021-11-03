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كتجربة عملية ضمن مساق التسويق والترويج

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:22

كلية مجتمع الأقصى تستضيف شركة جوال للحديث عن تجربتها التسويقية
كلية مجتمع الأقصى تستضيف شركة جوال للحديث عن تجربتها التسويقية

غزة- الرأي

استضافت كلية مجتمع الأقصى - قسم العلاقات العامة  أحمد رضوان مدير الاتصالات التسويقية المتكاملة في شركة جوال، في محاضرة عملية نظمها القسم بعنوان "التجربة التسويقية في شركة جوال".

جاء ذلك، بحضور كل من رانية أبو سعدة رئيس القسم، و علاء عيد عضو هيئة التدريس في القسم، عدلات الشيخ مدرس المساق، وعدد من طلبة القسم.


وأوضحت د. عدلات الشيخ مدرس المساق أن هذه المحاضرة تأتي بهدف صقل مهارات الطلبة، وتنمية قدراتهم العملية من خلال الاستفادة من التجربة العملية التسويقية التي خاضتها شركة جوال طوال السنوات الماضية، مؤكدة أن الكلية تسعى دائما لتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المماثلة لإكساب الطلبة مهارات عملية متنوعة تساعدهم على الانخراط في سوق العمل بثقة واقتدار.


وبدوره، تحدث ا. أحمد رضوان عن مراحل نشأة شركة جوال منذ بداية قدوم السلطة والمراحل التي اجتازتها وصولا الي المكانة الحالية والعلامة التجارية المرموقة، حيث تعتبر الشركة الوطنية الأولي في القطاع. 


وأفاد أن شركته تعتبر كافة موظفي الشركة علاقات عامة وسفراء لها لتوصيل أهداف استراتيجيتها للجمهور، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تحسين بيئة العمل وتقوية روابط الاتصال وشبكة التواصل بين الموظفين داخل الشركة.


واستعرض رضوان دور قسم الاتصالات التسويقية في شركة جوال وبعض الحملات التي قامت بها ، موضحا الإستراتيجيات التسويقية للشركة  التي تختلف من حملة لأخرى حسب الجمهور المستهدف والالية المتبعة والمعوقات والتحديات التي تواجه الشركة بالتسويق بخلاف المجتمعات الأخرى نظرا للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها .


 وشرح رضوان  كيفية التعامل مع الشركات المنافسة ومعالجة الأزمات التي تتعرض لها الشركة مثل أزمة حملة " #تسقط_جوال"، مقدمًا بعض النصائح التي يجب مراعاتها لمرور عملية تسويقية وتنافسية ناجحة.


شكر رضوان كلية مجتمع الأقصى، مثمناً الثقة الغالية التي منحته إياها من خلال هذه الاستضافة، ومبدياً سعادته لنقل تجربته العملية لطلاب القسم، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.


وأختتم اللقاء بنقاش بين الطلبة الحاضرين والمتحدثين، وتمت الإجابة عن جميع تساؤلاتهم ، وشكرت إدارة القسم ا. رضوان على تلبيته الدعوة مثمنة تلبيته لدعوة الكلية، ومشيداة بدور شركة جوال المتميز في المجتمع.

كلية مجتمع الأقصى تستضيف شركة جوال للحديث عن تجربتها التسويقية 252114427_939332180331101_8428026838797662107_n 251241941_573142790657643_4201003009473696820_n 251265538_280919253919826_3417685031533226446_n
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كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

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