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نصائح مركز مكافحة الأمراض الأمريكى للوقاية من تسوس الأسنان

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:10

نصائح مركز مكافحة الأمراض الأمريكى للوقاية من تسوس الأسنان
نصائح مركز مكافحة الأمراض الأمريكى للوقاية من تسوس الأسنان

تسوس الأسنان يحدث بسبب تراكم البكتيريا على الأسنان، وتنتج هذه البكتيريا بعد تكسر بقايا الأطعمة وتحللها وتنتج حامضًا يدمر مينا الأسنان ويؤدى إلى التسوس، وعلى الرغم من أن تسوس الأسنان يمكن الوقاية منه إلى حد كبير، إلا أنه يظل أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا، نتعرف فى هذا التقرير على أبرز طرق الوقاية من تسوس الأسنان، بحسب مركز الوقاية من الأمراض الأمريكى CDC.

الماء المفلور أو الماء المضاف إليها الفلورايد، كان مساهماً رئيسياً فى انخفاض معدل تسوس الأسنان فى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب CDC، حيث أظهرت الدراسات أن فلورة الماء يمكن أن تقلل من كمية التسوس فى أسنان الأطفال بنسبة 18-40%.

بالإضافة إلى المياه المفلورة، يمكن أن تساعد نظافة الفم الجيدة فى منع تسوس الأسنان:

- نظف مرتين فى اليوم بمعجون أسنان يحتوى على الفلورايد

- نظف بين أسنانك يوميًا بالخيط أو منظف ما بين الأسنان

- تناول وجبات مغذية ومتوازنة وقلل من تناول الوجبات الخفيفة

- زيارة طبيب الأسنان بانتظام للتنظيف والفحص.

- استشر طبيب أسنانك بشأن استخدام الفلورايد التكميلي، الذى يقوى أسنانك، وحول استخدام مواد منع التسرب للأسنان (طبقة واقية بلاستيكية) توضع على أسطح المضغ للأسنان الخلفية لحمايتها من التسوس.

- قلل من كمية السكر (أو الكربوهيدرات) لديك وكم مرة تتناولها.

- يمكن أن يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر فمك على إفراز المزيد من اللعاب، ما يساعد على التخلص من أي أحماض تكونت.

- تجنب السكر قبل الذهاب إلى النوم لأنك تنتج كمية أقل من اللعاب أثناء النوم بدون إنتاج صحي للعاب، تزداد احتمالية تسوس الأسنان.


 

 

 

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