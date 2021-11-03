تعرف على علاقة الاكتئاب بالنظام الغذائى للشخص

يشعر الكثير منا بالإحباط والاكتئاب دون أى سبب، ربما يرجع السبب إلى النظام الغذائى الذى نتناوله، فى بعض الأحيان يمكن أن يؤدى نقص التغذية السليمة إلى الاكتئاب والحزن، كما يقول خبراء التغذية من المحتمل أن تؤدى المشكلات المرتبطة بالصحة الشخصية والوضع الأسرى والحالة المالية وأى مشكلة أخرى إلى الشعور باليأس والإحباط الذى تزايد خاصة خلال جائحة كورونا، حيث إن الاعتقاد السائد هو أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يميلون إلى تناول الطعام بكميات زائدة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

يقول خبراء التغذية إن تناول الطعام الصحيح سيساعد الناس على التغلب على الاكتئاب، حيث أشارت التقارير الطبية مؤخرًا إلى أن المزيد من الناس فى جميع أنحاء العالم يعانون من مشاكل متعلقة بالاكتئاب بسبب الآثار اللاحقة لوباء كورونا.

تغيير نمط الحياة هو المفتاح

أفضل وسيلة للتغلب على الاكتئاب هى إحداث تغييرات فى نمط الحياة والبدء فى اتباع نظام غذائى صحى، فى حين أن الأدوية أو المشورة الطبية توفر راحة مؤقتة، لكن تناول الطعام المناسب وإحداث تغييرات إيجابية فى نمط الحياة سيساعد فى التغلب على المشكلة إلى الأبد.

وتعتبر الأحماض الدهنية أوميجا 3 (EPA & DHA) لها تأثيرات مضادة للاكتئاب لذلك من المهم جدًا تضمينها فى النظام الغذائى، وينتج جسم الإنسان عادة جزيئات تسمى الجذور الحرة والتي يمكن أن تؤدى إلى تلف الخلايا مما يؤدي إلى الشيخوخة السريعة وتسبب مشاكل أخرى، لذلك فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات سيكون له تأثير إيجابى على الدماغ، حيث إن الأطعمة المدمرة للجذور الحرة، مثل الجزر واليقطين والسبانخ والبرتقال والطماطم والمكسرات والبذور.

يمكن أن تساعد الأطعمة فى التغلب على الاكتئاب

تناول أجزاء صغيرة من البروتينات عدة مرات فى اليوم سيساعد على تعزيز الطاقة فى جسم الإنسان، مثل أسماك التونة الغنية بالبروتين والديك الرومى والدجاج، تحتوى على أحماض أمينية تساعد جسم الإنسان على النشاط واليقظة، وبجانب ذلك هناك أطعمة مثل الفاصوليا والبازلاء والحليب وفول الصويا والزبادي هي أيضًا مصدر جيد للبروتينات الصحية.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب تجنب التدخين وشرب الكحول والكافيين للتغلب على المشكلة.

ومن المرجح أيضًا أن يعانى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، من الاكتئاب لأن الوزن الزائد يؤثر على جهاز المناعة ويحدث تغيرات هرمونية بين الرجال والنساء، لذلك يجب على هؤلاء الأشخاص العمل على الفور على خفض الوزن للتغلب على الاكتئاب.