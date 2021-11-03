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الاحتلال يهدم منزلًا ومحلين تجاريين بالقدس

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:14

القدس المحتلة - الرأي

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة المكبر ومحلين تجاريين في بلدة حزما، بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات معززة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات هدمت منزلا في حي الصلعة (دير السنة) من بلدة جبل المكبر يعود لعائلة المقدسي محمد حروب، دون تبليغ أصحاب المنزل بأمر الهدم، علما أنهم حصلوا على أمر وقف بعملية الهدم.

وأضافت المصادر، أن المنزل مكون من طابق واحد ويضم شقتين سكنيتين يعيش فيهما 8 أفراد ومقام منذ أكثر من 11 عاما.

وفي بلدة حزما شمال شرق القدس، حاصرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة الجرافات المنطقة القريبة من حاجز حزما العسكري، وهدمت محلين تجاريين تعود ملكيتها لعائلة الخطيب بحجة عدم الترخيص.

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