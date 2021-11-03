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وفاتان و183 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و183 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1065 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 200 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 184254 إصابة بينها 3249 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 179422 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1583.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 107 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 74.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 478997 شخصًا.

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